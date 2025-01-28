Весняні канікули в Україні: коли відпочиватимуть школярі у 2025 році

Навчальний рік 2024-2025 в Україні триватиме до 30 червня 2025 року. Таке рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №841, ухваленою у липні 2024 року. Протягом року для школярів передбачені канікули.
Про це розповідає РБК-Україна.
В умовах війни в Україні кожен навчальний заклад має право самостійно формувати структуру навчального року, зокрема ділити його на чверті, семестри чи триместри. Це також стосується визначення термінів канікул, які можуть коригуватися залежно від обставин.
Міністерство освіти і науки України рекомендує школам провести весняні канікули з 24 березня (понеділок) до 30 березня (неділя). Школярі зможуть відпочити у теплі весняні дні та відновити сили перед завершенням навчального року.
Згідно з попередніми рекомендаціями, літні канікули у школах цьогоріч триватимуть із 30 червня до 31 серпня.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство освіти і науки України планує внести зміни до Державного стандарту початкової освіти, адаптуючи його до сучасних викликів, зокрема тих, що виникли під час війни. Оновлення узгодить структуру стандарту початкової освіти зі стандартами базової та профільної середньої освіти, затвердженими у 2020 і 2024 роках. Головна мета змін – створення нових модельних навчальних програм, підручників та освітнього контенту для учнів 1-4 класів.
Також ми розповідали, що Державна служба якості освіти провела позапланові перевірки та інституційні аудити у навчальних закладах. Результати показали, що значна частина шкіл потребує покращення умов для навчання та вдосконалення системи оцінювання.
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