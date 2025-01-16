В Україні оновлять стандарт початкової освіти: які зміни чекають на учнів та вчителів

Міністерство освіти і науки України планує внести зміни до Державного стандарту початкової освіти, щоб адаптувати його до сучасних освітніх викликів. Зокрема тих, що виникли під час повномасштабного вторгнення.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар координаторки напряму "Зміст освіти" Офісу впровадження НУШ Міністерства освіти і науки Катерини Молодик Освіта.ua .

Вона зазначила, що оновлення стандарту має узгодити його структуру зі стандартами базової та профільної середньої освіти, затвердженими у 2020-му та 2024-му роках відповідно.

Основна мета змін – створення модельних навчальних програм, підручників та іншого освітнього контенту для 1-4 класів. Учні початкової школи навчатимуться за новими матеріалами після оновлення стандарту.

Для розробки пропозицій створено робочу групу, до складу якої входять представники МОН, науковці та педагоги. Її завдання:

перегляд формулювання мети початкової освіти в контексті загальної середньої освіти;

уточнення ціннісних орієнтирів відповідно до чинного законодавства;

оновлення вимог до обов’язкових результатів навчання учнів за освітніми галузями;

створення нової редакції базового навчального плану;

опис компетентнісного потенціалу та базових знань для кожної освітньої галузі.

Результати роботи робочої групи будуть представлені Директорату шкільної освіти МОН до кінця березня 2025 року.