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Весенние каникулы в Украине: когда будут отдыхать школьники в 2025 году

Фото: Школьные каникулы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Учебный год 2024-2025 в Украине продлится до 30 июня 2025 года. Такое решение закреплено постановлением Кабинета Министров №841, принятым в июле 2024 года. В течение года для школьников предусмотрены каникулы.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

В условиях войны в Украине каждое учебное заведение имеет право самостоятельно формировать структуру учебного года, в частности делить его на четверти, семестры или триместры. Это также касается определения сроков каникул, которые могут корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести весенние каникулы с 24 марта (понедельник) по 30 марта (воскресенье). Школьники смогут отдохнуть в теплые весенние дни и восстановить силы перед завершением учебного года.

Согласно предварительным рекомендациям, летние каникулы в школах в этом году продлятся с 30 июня по 31 августа.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Министерство образования и науки Украины планирует внести изменения в Государственный стандарт начального образования, адаптируя его к современным вызовам, в частности тем, что возникли во время войны. Обновление согласует структуру стандарта начального образования со стандартами базового и профильного среднего образования, утвержденными в 2020 и 2024 годах. Главная цель изменений – создание новых модельных учебных программ, учебников и образовательного контента для учащихся 1-4 классов.

Также мы рассказывали, что Государственная служба качества образования провела внеплановые проверки и институциональные аудиты в учебных заведениях. Результаты показали, что значительная часть школ нуждается в улучшении условий для обучения и совершенствовании системы оценивания.

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