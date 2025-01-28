Весенние каникулы в Украине: когда будут отдыхать школьники в 2025 году

В условиях войны в Украине каждое учебное заведение имеет право самостоятельно формировать структуру учебного года, в частности делить его на четверти, семестры или триместры. Это также касается определения сроков каникул, которые могут корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести весенние каникулы с 24 марта (понедельник) по 30 марта (воскресенье). Школьники смогут отдохнуть в теплые весенние дни и восстановить силы перед завершением учебного года.

Согласно предварительным рекомендациям, летние каникулы в школах в этом году продлятся с 30 июня по 31 августа.