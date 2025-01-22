Держслужба якості освіти провела аудити в школах: які порушення виявлені під час перевірки
Держслужба якості освіти (ДСЯО) провела позапланові перевірки та інституційні аудити в закладах освіти. Більшість шкіл потребують покращення умов для навчання та удосконалення системи оцінювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу якості освіти України.
Що включають перевірки та аудити
Позапланові перевірки проводяться в тих випадках, коли є загроза, що може негативно вплинути на життя, здоров’я та безпеку учнів, педагогів та інших учасників освітнього процесу.
Такими загрозами можуть бути, наприклад, порушення вимог до безпеки в навчальних закладах або інші інциденти, що можуть мати серйозний вплив на освітній процес.
З початку 2024 року ДСЯО отримала можливість проводити позапланові заходи контролю у випадку:
- загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
- відповідних підстав, що визначені нормативними актами, які регулюють проведення позапланових перевірок та інституційних аудитів.
Результати оцінювання
У 2024 році ДСЯО разом з територіальними органами провела 132 інституційних аудити в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО).
Часто аудити проводилися в сільській місцевості (74 випадки) та менше - в міських закладах (58 випадків). Окрім того, 20 перевірок проходили в очно-дистанційному форматі. Вони проводилися на ініціативу засновників, керівників або педагогічних рад закладів.
Найбільша кількість інституційних аудитів відбулася у Львівській (12), Тернопільській та Вінницькій (по 11) областях. У той же час, в областях, які залишаються зонами бойових дій (Харківська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська), інституційні аудити не проводилися.
За підсумками проведених аудитів заклади освіти отримали висновки щодо стану освітніх і управлінських процесів, велика частина шкіл потребує поліпшення в аспектах, як оцінювання результатів навчання учнів та створення безпечного середовища:
- Освітнє середовище та оцінювання навчальних досягнень учнів: 60% закладів потребують покращення освітнього середовища, зокрема створення комфортних і безпечних умов для навчання та взаємодії учнів. 67% закладів мають рекомендації щодо підвищення інклюзивності і мотивації в навчальних просторах.
- Педагогічна діяльність та управлінські процеси: Педагогічну діяльність та управлінські процеси в більшості закладів оцінено на достатньому рівні, але 61% шкіл потребують покращення в частині формування відповідальності у учнів за свої навчальні досягнення і здатності до самостійного оцінювання.
Нагадаємо, що Кабмін затвердив нову редакцію положення про сертифікацію педагогічних працівників, він набуде чинності з 1 вересня 2025 року. Мета сертифікації - підтримка та заохочення вчителів із високим рівнем професіоналізму.