Весняне зниження цін - під питанням: чому яйця можуть не подешевшати після Великодня

Хоча весною яйця зазвичай дешевшають через сезонні фактори, цього року на заваді може стати дороге пальне та логістика.
Чи варто очікувати зниження цін після Великодня та від чого це залежатиме у коментарі РБК-Україна розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.
За словами Гопка, традиційно у другій половині весни яйця стають дешевшими. Це стається тому, що в домашніх господарствах курей стає більше, пропозиція на ринку зростає, і це врівноважує попит.
Проте цього року на вартість продукту впливають кілька важливих факторів.
Що стримує падіння цін:
Якщо після Великодня ціна на пальне не піде вниз, очікувати суттєвого здешевлення яєць не варто, попри сезонні фактори.
Станом на 11 березня 2026 року, вартість яєць у великих торговельних мережах України дещо різниться. Ми порівняли ціни на курячі яйця марки "Квочка" категорії С1 (10 шт.).
Скільки коштують яйця у різних магазинах? (інфографіка: РБК-Україна)
Найнижчу ціну зафіксовано в магазинах АТБ та Фора, де десяток коштує 82,90 гривень. У мережі NOVUS цей же товар пропонують за 82,99 гривень. Дещо дорожче яйця обійдуться покупцям Auchan - 84,90 гривень, а найвищу вартість зафіксовано в мережі Сільпо, де ціна становить 87,14 гривень.
РБК-Україна раніше писало, що можливе подорожчання пального під час посівної кампанії майже не вплине на ціни на продукти в Україні. У Мінекономіки пояснили, що пальне становить лише 10-15% собівартості агропродукції, тому зростання вартості може додати до цін у магазинах приблизно 1-2%.
Також ми розповідали, що у січні 2026 року сирі продукти в Україні подорожчали більш ніж на 8%. Найбільше подорожчали яйця, овочі та імпортні фрукти через погодні умови та меншу пропозицію на ринку. У Нацбанку прогнозують, що навесні зростання цін може сповільнитися, хоча швидкого здешевлення продуктів поки не очікують.