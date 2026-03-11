Весняне зниження цін - під питанням: чому яйця можуть не подешевшати після Великодня

За словами Гопка, традиційно у другій половині весни яйця стають дешевшими. Це стається тому, що в домашніх господарствах курей стає більше, пропозиція на ринку зростає, і це врівноважує попит.

Проте цього року на вартість продукту впливають кілька важливих факторів.

Що стримує падіння цін:

Витрати на корми. Вони залишаються основною частиною собівартості виробництва.

Дороге пальне. Через загострення ситуації на Близькому Сході пальне подорожчало. Це автоматично підняло витрати на логістику та доставку кормів.

Якщо після Великодня ціна на пальне не піде вниз, очікувати суттєвого здешевлення яєць не варто, попри сезонні фактори.

Скільки коштують яйця у супермаркетах

Станом на 11 березня 2026 року, вартість яєць у великих торговельних мережах України дещо різниться. Ми порівняли ціни на курячі яйця марки "Квочка" категорії С1 (10 шт.).



Скільки коштують яйця у різних магазинах? (інфографіка: РБК-Україна)

Найнижчу ціну зафіксовано в магазинах АТБ та Фора, де десяток коштує 82,90 гривень. У мережі NOVUS цей же товар пропонують за 82,99 гривень. Дещо дорожче яйця обійдуться покупцям Auchan - 84,90 гривень, а найвищу вартість зафіксовано в мережі Сільпо, де ціна становить 87,14 гривень.