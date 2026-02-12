ua en ru
Яйця та овочі б'ють рекорди: чому дорожчають продукти і що буде навесні

Київ, Четвер 12 лютого 2026 21:45
Яйця та овочі б'ють рекорди: чому дорожчають продукти і що буде навесні Фото: Нацбанк розповів, що буде з цінами на продукти навесні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У січні 2026 року сирі продукти подорожчали на понад 8% - це перше таке прискорення інфляції за останні пів року. Ціни в гору тягнуть овочі, яйця та імпортні фрукти, проте вже навесні ситуація може покращитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку України.

Чому подорожчали продукти

Головний винуватець стрибка цін - яйця. Тут зіграла роль погода: минулого січня було тепло, тому кури неслись краще, яєць на ринку було більше і вони коштували дешевше. Цього року ситуація інша, тому на контрасті ціна зросла відчутніше.

Також зросли ціни на овочі: огірків стало менше на ринку, а помідори дорогі, бо їх везуть з-за кордону. Крім того, цінники поповзли вгору на рибу та цитрусові.

Водночас ціни на м’ясо та бакалію росли повільніше. Це стосується свинини, яловичини, курятини та борошна. Завдяки цьому загальний чек на продукти зріс не так сильно, як міг би.

Що буде з цінами навесні

У Нацбанку прогнозують, що найближчими місяцями ціни зростатимуть повільніше. Але швидкого покращення чекати не варто через розбиту російськими атаками енергетику.

Водночас, в Нацбанку запевнили, що робитимуть все необхідне, аби стримати зростання цін і повернути інфляцію до норми.

