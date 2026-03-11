RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Весеннее снижение цен - под вопросом: почему яйца могут не подешеветь после Пасхи

11:27 11.03.2026 Ср
2 мин
В этом году на стоимость яиц в Украине влияют несколько факторов
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Что будет с ценами на яйца в Украине весной (pexels.com)

Хотя весной яйца обычно дешевеют из-за сезонных факторов, в этом году на пути может стать дорогое топливо и логистика.

Стоит ли ожидать снижения цен после Пасхи и от чего это будет зависеть в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Читайте также: Продукты, бензин и связь: что подорожало для украинцев, а на чем можно сэкономить

По словам Гопко, традиционно во второй половине весны яйца становятся дешевле. Это происходит потому, что в домашних хозяйствах кур становится больше, предложение на рынке растет, и это уравновешивает спрос.

Однако в этом году на стоимость продукта влияют несколько важных факторов.

Что сдерживает падение цен:

  • Расходы на корма. Они остаются основной частью себестоимости производства.
  • Дорогое топливо. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке горючее подорожало. Это автоматически подняло расходы на логистику и доставку кормов.

Если после Пасхи цена на топливо не пойдет вниз, ожидать существенного удешевления яиц не стоит, несмотря на сезонные факторы.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

По состоянию на 11 марта 2026 года, стоимость яиц в крупных торговых сетях Украины несколько отличается. Мы сравнили куриные яйца марки "Квочка" категории С1 (10 шт.).


Сколько стоят яйца в разных магазинах? (инфографика: РБК-Украина)

Самая низкая цена зафиксирована в магазинах АТБ и Фора, где десяток стоит 82,90 гривен. В сети NOVUS этот же товар предлагают за 82,99 гривен. Несколько дороже яйца обойдутся покупателям Auchan - 84,90 гривен, а самая высокая стоимость зафиксирована в сети Сильпо, где цена составляет 87,14 гривен.

РБК-Украина ранее писало, что возможное подорожание топлива во время посевной кампании почти не повлияет на цены на продукты в Украине. В Минэкономики объяснили, что топливо составляет лишь 10-15% себестоимости агропродукции, поэтому рост стоимости может добавить к ценам в магазинах примерно 1-2%.

Также мы рассказывали, что в январе 2026 года сырые продукты в Украине подорожали более чем на 8%. Больше всего подорожали яйца, овощи и импортные фрукты из-за погодных условий и меньшего предложения на рынке. В Нацбанке прогнозируют, что весной рост цен может замедлиться, хотя быстрого удешевления продуктов пока не ожидают.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продуктыСупермаркетыЯйцаМагазины