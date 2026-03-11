Весеннее снижение цен - под вопросом: почему яйца могут не подешеветь после Пасхи

Хотя весной яйца обычно дешевеют из-за сезонных факторов, в этом году на пути может стать дорогое топливо и логистика.
Стоит ли ожидать снижения цен после Пасхи и от чего это будет зависеть в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.
По словам Гопко, традиционно во второй половине весны яйца становятся дешевле. Это происходит потому, что в домашних хозяйствах кур становится больше, предложение на рынке растет, и это уравновешивает спрос.
Однако в этом году на стоимость продукта влияют несколько важных факторов.
Что сдерживает падение цен:
Если после Пасхи цена на топливо не пойдет вниз, ожидать существенного удешевления яиц не стоит, несмотря на сезонные факторы.
По состоянию на 11 марта 2026 года, стоимость яиц в крупных торговых сетях Украины несколько отличается. Мы сравнили куриные яйца марки "Квочка" категории С1 (10 шт.).
Сколько стоят яйца в разных магазинах? (инфографика: РБК-Украина)
Самая низкая цена зафиксирована в магазинах АТБ и Фора, где десяток стоит 82,90 гривен. В сети NOVUS этот же товар предлагают за 82,99 гривен. Несколько дороже яйца обойдутся покупателям Auchan - 84,90 гривен, а самая высокая стоимость зафиксирована в сети Сильпо, где цена составляет 87,14 гривен.
РБК-Украина ранее писало, что возможное подорожание топлива во время посевной кампании почти не повлияет на цены на продукты в Украине. В Минэкономики объяснили, что топливо составляет лишь 10-15% себестоимости агропродукции, поэтому рост стоимости может добавить к ценам в магазинах примерно 1-2%.
Также мы рассказывали, что в январе 2026 года сырые продукты в Украине подорожали более чем на 8%. Больше всего подорожали яйца, овощи и импортные фрукты из-за погодных условий и меньшего предложения на рынке. В Нацбанке прогнозируют, что весной рост цен может замедлиться, хотя быстрого удешевления продуктов пока не ожидают.