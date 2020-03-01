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Весной украинцы получат четыре дополнительных выходных

Новости » Общество     01.03.2020 - 10:20
Весной украинцы получат четыре дополнительных выходных
Фото: весна в Киеве (РБК-Украина)

Одни праздничный день будет в марте, один в апреле, два - в мае

В течение весны 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей четыре дополнительных выходных дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, праздничными днями являются:

  • 8 марта - Международный женский день (воскресенье), дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта,
  • 19 апреля - Пасха (воскресенье), дополнительным выходным будет понедельник, 20 апреля,
  • 1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница),
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы), суббота, выходным будет понедельник, 11 мая.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, Пасха находится на втором месте среди любимых праздников украинцев (82%). Международный женский день находится на четвертом месте, его любят 42,9% опрошенных. Кроме того, День Победы важен для 35% респондентов, 1 мая - для 11% украинцев.

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