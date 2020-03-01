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Навесні українці отримають чотири додаткових вихідних

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 10:20
Навесні українці отримають чотири додаткових вихідних
Фото: весна в Києві (РБК-Україна)

Одні святковий день буде в березні, один в квітні, два - в травні

Протягом весни 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем чотири додаткових вихідних дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

  • 8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя), додатковим вихідним буде понеділок, 9 березня,
  • 19 квітня - Великдень (неділя), додатковим вихідним буде понеділок, 20 квітня,
  • 1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця),
  • 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги), субота, вихідним буде понеділок, 11 травня

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, Великдень знаходиться на другому місці серед улюблених свят українців (82%). Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці, його люблять 42,9% опитаних. Крім того, День Перемоги важливий для 35% респондентів, 1 травня - для 11% українців.

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