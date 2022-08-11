Весной или до конца года? Что говорят в Украине об окончании войны

Война в Украине, развязанная Россией, продолжается уже больше пяти месяцев. За время боевых действий украинские войска уже ликвидировали 43 тысячи оккупантов, на юге и востоке страны идут активные бои, Украина уже освободила более тысячи населенных пунктов, захваченных российскими войсками. Говоря об окончании войны в Украине называют различные возможные срок, в частности - до зимы или же до конца года. При этом, речь идет об окончании горячей фазы.

Подробнее о том, что в Украине говорят об окончании войны - в материале РБК-Украина ниже.

Зеленский

"Будет время, когда они (оккупанты, - ред.) сбегут из Харьковской области, Донбасса, Крыма", - заявил глава государства Владимир Зеленский в недавнем видеообращении.

По словам Зеленского то, как скоро закончится война, зависит от потерь оккупантов и от объемов международной помощи Украине.

"Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает нашу землю и помогает Украине...Чем больше оружия получит Украина, чем больше финансовой и технической поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы смогут ощутить покой и стабильность жизни", - заявил Зеленский.

Зеленский также акцентировал на том, что после войны "не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта" - Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила. Также Зеленский отмечал, что война должна закончиться там, где началась в 2014 году - в Крыму.

Ранее глава государства также заявлял, что военную часть войны в Украине можно завершить до конца года, а вот финальной часть станут уже переговоры.

Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что завершить активную фазу войны в Украине до зимы - жизненно необходимо. В частности, это вызвано тем, что РФ может атаковать теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.

"Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - заявил Ермак.

Резников

"Горячая фаза ведь не значит, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше...Когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - заявил глава Минобороны Алексей Резников, комментируя вероятность окончания горячей фазы войны до зимы.

Марченко

Генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина высказал предположение, что до конца года можно ожидать окончания активной фазы войны в Украине, а вот победа может быть уже весной.

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", - сказал он.