Навесні чи до кінця року? Що кажуть в Україні про закінчення війни

Війна в Україні, розв'язана Росією, триває вже більше п'яти місяців. За час бойових дій українські війська вже ліквідували 43 тисячі окупантів, на півдні і сході країни йдуть активні бої, Україна вже звільнила більше тисячі населених пунктів, захоплених російськими військами. Говорячи про закінчення війни в Україні називають різні можливі термін, зокрема - до зими або ж до кінця року. При цьому, мова йде про закінчення гарячої фази.

Детальніше про те, що в Україні говорять про закінчення війни - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зеленський

"Буде час, коли вони (окупанти, - ред.) втечуть з Харківської області, Донбасу, Криму", - заявив глава держави Володимир Зеленський в недавньому відеозверненні.

За словами Зеленського те, як скоро закінчиться війна, залежить від втрат окупантів і від обсягів міжнародної допомоги Україні.

"Чим більше буде втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю і гарантувати безпеку України. Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу землю і допомагає Україні...Чим більше зброї отримає Україна, чим більше фінансової та технічної підтримки, тим швидше і наші люди, і всі європейці зможуть відчути спокій і стабільність життя", - заявив Зеленський.

Зеленський також акцентував на тому, що після війни "не повинно залишитися ні тліючого, ні замороженого конфлікту" - Україна повинна повернути все, що Росія тимчасово захопила. Також Зеленський зазначав, що війна повинна закінчитися там, де почалася в 2014 році - в Криму.

Раніше глава держави також заявляв, що військову частину війни в Україні можна завершити до кінця року, а ось фінальною частиною стануть вже переговори.

Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити активну фазу війни в Україні до зими - життєво необхідно. Зокрема, це викликано тим, що РФ може атакувати теплоенергетичну інфраструктуру України.

"Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тому це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - заявив Єрмак.

Резніков

"Гаряча фаза ж не означає, що ми йдемо з окопів. Гаряча фаза це, умовно кажучи, ми з вами в травні зазнали найбільших втрат. Зараз це кратно менше...Коли я говорю про гарячу фазу, це не означає, що завершиться польова, скажімо так, окопна історія", - заявив глава Міноборони Олексій Резніков, коментуючи ймовірність закінчення гарячої фази війни до зими.

Марченко

Генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна висловив припущення, що до кінця року можна очікувати закінчення активної фази війни в Україні, а ось перемога може бути вже навесні.

"Я б не хотів братися за прогнози. Але якщо у нас буде та кількість озброєння, яку нам було обіцяно, яке нам необхідно, то, думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу", - сказав він.