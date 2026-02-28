ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Весна зустріне хмарністю та теплом до +13: якою буде погода в Україні 1 березня

Субота 28 лютого 2026 15:55
UA EN RU
Весна зустріне хмарністю та теплом до +13: якою буде погода в Україні 1 березня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні завтра, 1 березня, прогнозують змарну погоду без опадів, місцями температура підвищиться до 13° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Велика вода вже в березні: які регіони під загрозою та яку підтримку готує влада

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Весна зустріне хмарністю та теплом до +13: якою буде погода в Україні 1 березня

Погода у Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

