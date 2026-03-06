ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Весна з зимовим настроєм: де сьогодні чекати дощу з мокрим снігом

07:00 06.03.2026 Пт
2 хв
Україну накриє атмосферний фронт
aimg Ірина Глухова
Весна з зимовим настроєм: де сьогодні чекати дощу з мокрим снігом Фото: синоптики дали прогноз погоди на 6 березня (Getty Images)

Сьогодні, 6 березня, в Україні очікується мінлива весняна погода. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак місцями можливий мокрий сніг і дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке поширюється із Західної Європи. Завдяки цьому в більшості областей утримається суха погода без опадів.

Водночас через атмосферний фронт уночі в північно-східних і більшості центральних областей, а вдень на сході та південному сході країни можливі невеликий мокрий сніг і дощ.

Метеорологи також зазначають, що у верхніх шарах атмосфери в Україну надходитиме прохолодне повітря з півночі, тому температури залишатимуться відносно низькими.

Вночі температура повітря становитиме від +3 до -2 градусів, а в Карпатах очікується 3–8 градусів морозу.

Вдень по країні прогнозують від +1 до +6 градусів. Трохи тепліше буде на заході України та на півдні Одеської області, де повітря прогріється до +6…+11 градусів.

Весна з зимовим настроєм: де сьогодні чекати дощу з мокрим снігом

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду без опадів.

Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с.

Уночі в Києві температура становитиме 0…-2 градуси, вдень повітря прогріється до +3…+5 градусів. Синоптики також попереджають, що вночі на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Коли чекати похолодання

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі представили кліматичну характеристику березня та поділилися попереднім прогнозом, який обіцяє українцям мінливий початок весни.

Попри те, що перші дні місяця потішили справжнім теплом, синоптик Наталка Діденко попередила про ймовірну зміну погоди: вже з 9 березня у більшості областей, за винятком західних регіонів, очікується відчутне похолодання.

На тлі відлиги та температурних контрастів фахівці також закликають до обережності на водоймах і нагадують про правила порятунку в разі провалу під лід, що є особливо актуальним під час весняного танення.

