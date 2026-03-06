Весна з зимовим настроєм: де сьогодні чекати дощу з мокрим снігом

Сьогодні, 6 березня, в Україні очікується мінлива весняна погода. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак місцями можливий мокрий сніг і дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке поширюється із Західної Європи. Завдяки цьому в більшості областей утримається суха погода без опадів.

Водночас через атмосферний фронт уночі в північно-східних і більшості центральних областей, а вдень на сході та південному сході країни можливі невеликий мокрий сніг і дощ.

Метеорологи також зазначають, що у верхніх шарах атмосфери в Україну надходитиме прохолодне повітря з півночі, тому температури залишатимуться відносно низькими.

Вночі температура повітря становитиме від +3 до -2 градусів, а в Карпатах очікується 3–8 градусів морозу.

Вдень по країні прогнозують від +1 до +6 градусів. Трохи тепліше буде на заході України та на півдні Одеської області, де повітря прогріється до +6…+11 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду без опадів.

Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с.

Уночі в Києві температура становитиме 0…-2 градуси, вдень повітря прогріється до +3…+5 градусів. Синоптики також попереджають, що вночі на дорогах місцями можлива ожеледиця.