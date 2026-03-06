ua en ru
Весна с зимним настроением: где сегодня ждать дождя с мокрым снегом

07:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Украину накроет атмосферный фронт
aimg Ірина Глухова
Весна с зимним настроением: где сегодня ждать дождя с мокрым снегом Фото: синоптики дали прогноз погоды на 6 марта (Getty Images)

Сегодня, 6 марта, в Украине ожидается переменчивая весенняя погода. В большинстве регионов осадков не прогнозируют, однако местами возможен мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления, которое распространяется из Западной Европы. Благодаря этому в большинстве областей сохранится сухая погода без осадков.

В то же время из-за атмосферного фронта ночью в северо-восточных и большинстве центральных областей, а днем на востоке и юго-востоке страны возможны небольшой мокрый снег и дождь.

Метеорологи также отмечают, что в верхних слоях атмосферы в Украину будет поступать прохладный воздух с севера, поэтому температуры будут оставаться относительно низкими.

Ночью температура воздуха составит от +3 до -2 градусов, а в Карпатах ожидается 3-8 градусов мороза.

Днем по стране прогнозируют от +1 до +6 градусов. Немного теплее будет на западе Украины и на юге Одесской области, где воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Весна с зимним настроением: где сегодня ждать дождя с мокрым снегом

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду без осадков.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура составит 0...-2 градуса, днем воздух прогреется до +3...+5 градусов. Синоптики также предупреждают, что ночью на дорогах местами возможна гололедица.

Когда ждать похолодания

Напомним, ранее в Укргидрометцентре представили климатическую характеристику марта и поделились предварительным прогнозом, который обещает украинцам переменчивое начало весны.

Несмотря на то, что первые дни месяца порадовали настоящим теплом, синоптик Наталья Диденко предупредила о вероятном изменении погоды: уже с 9 марта в большинстве областей, за исключением западных регионов, ожидается ощутимое похолодание.

На фоне оттепели и температурных контрастов специалисты также призывают к осторожности на водоемах и напоминают о правилах спасения в случае провала под лед, что особенно актуально во время весеннего таяния.

