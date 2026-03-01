Весна стартує з +13: де в Україні сьогодні буде найтепліше та чи чекати на дощ

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.