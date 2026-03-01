UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Весна стартує з +13: де в Україні сьогодні буде найтепліше та чи чекати на дощ

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У низці областей України, сьогодні, 1 березня, повітря прогріється до +13 градусів. Водночас буде хмарно, але без опадів.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

По області вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 4-6° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві