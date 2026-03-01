RU

Общество Образование Деньги Изменения

Весна стартует с +13: где в Украине сегодня будет теплее всего и ждать ли дождя

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 марта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ряде областей Украины, сегодня, 1 марта, воздух прогреется до +13 градусов. При этом будет облачно, но без осадков.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.

По области утром местами местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 2-7° тепла, в Киеве 4-6° тепла.

 

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.

