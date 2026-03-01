Весна стартует с +13: где в Украине сегодня будет теплее всего и ждать ли дождя

В ряде областей Украины, сегодня, 1 марта, воздух прогреется до +13 градусов. При этом будет облачно, но без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.
По области утром местами местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 2-7° тепла, в Киеве 4-6° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.