Весна розгулялася: де в Україні сьогодні дощитиме, а де вигляне сонце

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 19 квітня, в Україні буде тепо. Лише на заході ймовірні дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей короткочасні дощі, грози; вранці на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°. Погода в Києві Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 19-24°; у Києві вдень 20-22°.

Погода в Україні 19 квітня (facebook.com/UkrHMC)