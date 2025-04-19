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Весна разгулялась: где в Украине сегодня будет дождливо, а где выглянет солнце

Украина, Суббота 19 апреля 2025 07:00
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Весна разгулялась: где в Украине сегодня будет дождливо, а где выглянет солнце Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 апреля, в Украине будет тепо. Только на западе вероятны дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; утром на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях и на побережье морей 15-20°.

Погода в Киеве

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем 19-24°; в Киеве днем 20-22°.
Весна разгулялась: где в Украине сегодня будет дождливо, а где выглянет солнцеПогода в Украине 19 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

Следующая неделя в Украине обещает оставаться теплой, но уже на выходных - 26-27 апреля - синоптики прогнозируют изменение погоды.

По словам Наталки Диденко, ожидаются дожди, грозы и снижение температуры до +11...+17 градусов.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали: накануне Пасхи погода будет переменчивой - с потеплением, осадками и резкими температурными качелями.

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