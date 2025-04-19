Весна разгулялась: где в Украине сегодня будет дождливо, а где выглянет солнце
Сегодня, 19 апреля, в Украине будет тепо. Только на западе вероятны дожди с грозами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; утром на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях и на побережье морей 15-20°.
Погода в Киеве
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура днем 19-24°; в Киеве днем 20-22°.
Погода в Украине 19 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Похолодание в Украине
Следующая неделя в Украине обещает оставаться теплой, но уже на выходных - 26-27 апреля - синоптики прогнозируют изменение погоды.
По словам Наталки Диденко, ожидаются дожди, грозы и снижение температуры до +11...+17 градусов.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали: накануне Пасхи погода будет переменчивой - с потеплением, осадками и резкими температурными качелями.
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