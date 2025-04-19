Весна разгулялась: где в Украине сегодня будет дождливо, а где выглянет солнце

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 19 апреля, в Украине будет тепо. Только на западе вероятны дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; утром на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях и на побережье морей 15-20°. Погода в Киеве Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24°; в Киеве днем 20-22°.

Погода в Украине 19 апреля (facebook.com/UkrHMC)