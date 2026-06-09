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Вертолет США над Ормузским проливом сбил "Шахед", - CNN

21:44 09.06.2026 Вт
2 мин
Экипаж вертолета выжил, а его спасение стало уникальной операцией
aimg Валерий Ульяненко
Вертолет США над Ормузским проливом сбил "Шахед", - CNN Фото: иранский дрон-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
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Американский военный вертолет AH-64 Apache, который разбился в районе Ормузского пролива, был сбит иранским дроном типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Двое американских чиновников рассказали, что вертолет был сбит иранским беспилотником. Другой источник, знакомый с инцидентом, сообщил, что в Apache врезался иранский "Шахед".

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Кроме того, американские военные сообщили, что двух членов экипажа спас надводный беспилотник. Он доставил их к другому месту на воде, откуда экипаж подняли на борт вертолета.

Отмечается, что в спасательной операции принимал участие надводный беспилотник типа Corsair ВМС США. Его начали использовать в конце марта.

NYT сообщило, что 8 июня вблизи Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет AH-64 Apache. Это первый случай потери такой техники с начала войны с Ираном.

Президент США подтвердил инцидент и сообщил, что спасательная операция завершилась успешно. В то же время официальные причины катастрофы пока не раскрываются.

Отметим, в начале операции в Ираке ежедневные расходы США составляли около 500 млн долларов. Потери Вашингтона из-за ударов Тегерана могут оказаться еще большими - в зависимости от того, какая именно техника находилась на пораженных американских базах.

Кроме того, в начале апреля над территорией Ирана был сбит вертолет Blackhawk. Тогда в Пентагоне заявили, что весь экипаж удалось эвакуировать, а военные находятся в безопасности.

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