Вертолет США над Ормузским проливом сбил "Шахед", - CNN
Американский военный вертолет AH-64 Apache, который разбился в районе Ормузского пролива, был сбит иранским дроном типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Двое американских чиновников рассказали, что вертолет был сбит иранским беспилотником. Другой источник, знакомый с инцидентом, сообщил, что в Apache врезался иранский "Шахед".
Кроме того, американские военные сообщили, что двух членов экипажа спас надводный беспилотник. Он доставил их к другому месту на воде, откуда экипаж подняли на борт вертолета.
Отмечается, что в спасательной операции принимал участие надводный беспилотник типа Corsair ВМС США. Его начали использовать в конце марта.
NYT сообщило, что 8 июня вблизи Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет AH-64 Apache. Это первый случай потери такой техники с начала войны с Ираном.
Президент США подтвердил инцидент и сообщил, что спасательная операция завершилась успешно. В то же время официальные причины катастрофы пока не раскрываются.
Отметим, в начале операции в Ираке ежедневные расходы США составляли около 500 млн долларов. Потери Вашингтона из-за ударов Тегерана могут оказаться еще большими - в зависимости от того, какая именно техника находилась на пораженных американских базах.
Кроме того, в начале апреля над территорией Ирана был сбит вертолет Blackhawk. Тогда в Пентагоне заявили, что весь экипаж удалось эвакуировать, а военные находятся в безопасности.