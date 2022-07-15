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Вертолет NASA приостанавливает полеты на Марсе: в NASA объяснили причину

Фото: вертолет NASA Ingenuity (mars.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете. На Марсе начались сезон пыли и зима.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что из-за смены сезона, на Марсе будет недостаточно солнечного света для подзарядки батареи вертолета. В то же время ожидается, что Ingenuity сможет продолжить полеты уже в июле.

"Сейчас на Марсе сезон пыли и зима, а это значит, что в воздухе больше пыли и меньше солнечного света для того, чтобы зарядить батареи Ingenuity. Ожидается, что уровень пыли снизится позже в июле, поэтому команда решила дать аккумуляторам вертолета перерыв на несколько недель и восстановить их ежедневный уровень заряда", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2, которая расположена в созвездии Орион.

Тем временем марсоход Perseverance собрал 10-й образец почвы Марса.

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NASA