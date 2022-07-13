Perseverance собрал юбилейный образец почвы с Марса: фото процесса

Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Perseverance собрал 10-й образец почвы Марса. Поделился фотографией результата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу марсохода Perseverance.

"Я уже собрал свой 10-й образец камня, увиденный здесь в позднем полудне марсианского солнца", - пишет пресс-служба марсохода.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что телескоп NASA имени Джеймса Уэбба показал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня.

Также недавно Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2, которая расположена в созвездии Орион.