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Hubble показал необычное слияние "многоруких" галактик

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Понедельник 04 июля 2022 15:11
Hubble показал необычное слияние "многоруких" галактик Фото: Hubble показал необычное слияние "многоруких" галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2. Она расположена в созвездии Орион.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Как отмечают ученые, CGCG 396-2 является необычным слиянием "многоруких" галактик и расположена на расстоянии около 520 миллионов световых лет от Земли.

Фотография была сделана в рамках научного проекта Galaxy Zoo, в котором сотни тысяч добровольцев помогают ученым классифицировать галактики, чтобы решить проблему астрономических масштабов.

Отмечается, что у галактик такого типа в отличие от галактик с упорядоченной спиральной структурой, спиральные "руки" являются непрерывными структурами.

Hubble показал необычное слияние &quot;многоруких&quot; галактик

Фото: Hubble показал необычное слияние "многоруких" галактик (esahubble.org)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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