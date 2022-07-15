Гелікоптер NASA призупиняє польоти на Марсі: в NASA пояснили причину

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті. На Марсі розпочались сезон пилу та зима.

Зазначається, що через зміну сезону, на Марсі буде недостатньо сонячного світла для підзарядки батареї гелікоптера. Водночас очікується, що Ingenuity зможе продовжити польоти вже в липні.

"Зараз на Марсі сезон пилу та зима, а це означає, що в повітрі більше пилу та менше сонячного світла для того, щоб зарядити батареї Ingenuity. Очікується, що рівень пилу знизиться пізніше в липні, тому команда вирішила дати акумуляторам гелікоптера перерву на кілька тижнів і відновити їх щоденний рівень заряду", - пише пресслужба.