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Вероятность высадки вражеского десанта сохраняется, - ОК "Юг"

Фото: корабль ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море корабельная группировка российских войск составляет 11 суден, способных осуществлять высадку десанта на наше побережье, а также совершать ракетные удары.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Оперативного командования "Юг".

По данным военных, в корабельную группировку противника входят 4 ракетных кораблей и 7 десантных.

Вражеский флот продолжает блокировать судоходство в акватории Черного моря, а также угрожает ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет.

Кроме того, сохраняется вероятность высадки российского десанта на территорию Украины, добавили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что РФ в оккупированном Севастополе в Крыму ремонтирует поврежденный в Бердянске десантный корабль.

Напомним, по словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для планов России относительно возможной высадки тактического морского десанта стратегическое значение имеет остров Змеиный в Черном море, который находится в 40 километрах от южной береговой части Одесской области.

Добавим, что в районе Змеиного недавно активизировались боевые действия - противник предпринимал попытки закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, на днях появились спутниковые кадры с видом на Змеиный с последствиями атак ВСУ по силам РФ там.

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Черное мореВМФ РФВойна России против Украины