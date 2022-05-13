Почему Змеиный является стратегически важным для Украины: объяснение главы разведки

Остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов. Он позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

По словам руководителя украинской разведки, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный - это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, нам завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - отметил Буданов.