RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Імовірність висадки ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь"

Фото: корабель ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі корабельне угруповання російських військ становить 11 суден, здатних здійснювати висадку десанту на наше узбережжя, а також здійснювати ракетні удари.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Оперативного командування "Південь".

За даними військових, до корабельного угруповання противника входять 4 ракетних кораблів і 7 десантних.

Ворожий флот продовжує блокувати судноплавство в акваторії Чорного моря, а також загрожує ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет.

Крім того, зберігається ймовірність висадки російського десанту на територію України, додали в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що РФ в окупованому Севастополі в Криму ремонтує пошкоджений у Бердянську десантний корабель.

Нагадаємо, за словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для планів Росії щодо можливої висадки тактичного морського десанту стратегічне значення має острів Зміїний в Чорному морі, який знаходиться за 40 кілометрів від південної берегової частини Одеської області.

Додамо, що в районі Зміїного нещодавно активізувалися бойові дії - противник робив спроби закріпитися на острові, зазнаючи при цьому значних втрат. Так, днями з'явилися супутникові кадри з видом на Зміїний з наслідками атак ЗСУ по силах РФ там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВМФ РФВійна Росії проти України