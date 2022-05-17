Імовірність висадки ворожого десанту зберігається, - ОК "Південь"

У Чорному морі корабельне угруповання російських військ становить 11 суден, здатних здійснювати висадку десанту на наше узбережжя, а також здійснювати ракетні удари.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на зведення Оперативного командування "Південь".

Крім того, зберігається ймовірність висадки російського десанту на територію України, додали в ОК "Південь".

За даними військових, до корабельного угруповання противника входять 4 ракетних кораблів і 7 десантних.

Раніше повідомлялося, що РФ в окупованому Севастополі в Криму ремонтує пошкоджений у Бердянську десантний корабель.

Нагадаємо, за словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для планів Росії щодо можливої висадки тактичного морського десанту стратегічне значення має острів Зміїний в Чорному морі, який знаходиться за 40 кілометрів від південної берегової частини Одеської області.

Додамо, що в районі Зміїного нещодавно активізувалися бойові дії - противник робив спроби закріпитися на острові, зазнаючи при цьому значних втрат. Так, днями з'явилися супутникові кадри з видом на Зміїний з наслідками атак ЗСУ по силах РФ там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.