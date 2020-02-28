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У українки, що повернулася з Італії, не виявили коронавірус

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 17:00
У українки, що повернулася з Італії, не виявили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні немає зафіксованих випадків коронавірусу

У госпіталізованої з підозрою на коронавірус українки, яка повернулася з Італії, не виявили небезпечну інфекцію. Про це йдеться у Facebook Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, жодному зі зразків не виявлено коронавірус.

У центрі уточнили, що у громадянки України, яка повернулася з Італії, та у людини з її оточення коронавірус не підтвердився. Також негативні результати були та у двох осіб з Долинян Чернівецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бази для госпіталізації громадян з підозрою на коронавірус облаштували в семи лікарнях Києва.

Відзначимо, в Києві в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію для запобігання захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання.

Водночас коронавірус наближається до українського кордону, на сьогодні випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Румунії та Білорусі. Сьогодні стало відомо, що Білорусь не буде закривати свої кордони.

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