Не верим ни в какие красивые словесные конструкции, - Зеленский об "отводе" российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "отвод" российских войск из Киевской и Черниговской областей. Он заявил, что не верит ни в какие слова, а полагается на реальную ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация в поле боя. И сейчас - это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что это не отвод войск оккупантов, а результат работы украинской армии, которая заставила врага отступить. Он также заявил, что наблюдается стягивание российских войск на Донбассе и военные ВСУ к этому готовятся.