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Не верим ни в какие красивые словесные конструкции, - Зеленский об "отводе" российских войск

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "отвод" российских войск из Киевской и Черниговской областей. Он заявил, что не верит ни в какие слова, а полагается на реальную ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация в поле боя. И сейчас - это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что это не отвод войск оккупантов, а результат работы украинской армии, которая заставила врага отступить. Он также заявил, что наблюдается стягивание российских войск на Донбассе и военные ВСУ к этому готовятся.

Напомним, член украинской делегации Александр Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. Он подчеркнул, что Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

Мы также писали о том, что Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины