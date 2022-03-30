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Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии

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Киев, Среда 30 марта 2022 01:09
Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 126 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 34 из них – посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видеообращение Зеленского.

"Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал несколько важных указов. Первый – о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам связь с вами", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС. Государственными наградами отмечены 12 человек, четверо – посмертно. Всего же награждено 126 солдат и офицеров украинской армии.

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