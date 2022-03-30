Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии

"Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал несколько важных указов. Первый – о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам связь с вами", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС. Государственными наградами отмечены 12 человек, четверо – посмертно. Всего же награждено 126 солдат и офицеров украинской армии.