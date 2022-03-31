Не віримо ні в які красиві словесні конструкції, - Зеленський про "відведення" російських військ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "відведення" російських військ з Київської та Чернігівської областей. Він заявив, що не вірить ні в які слова, а покладається на реальну ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Ми нікому не віримо - ні в які красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація в полі бою. І зараз - це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив глава держави.

Крім того, президент зазначив, що це не відведення військ окупантів, а результат роботи української армії, яка змусила ворога відступити. Він також заявив, що спостерігається стягування російських військ на Донбасі і військові ЗСУ до цього готуються.