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Не віримо ні в які красиві словесні конструкції, - Зеленський про "відведення" російських військ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "відведення" російських військ з Київської та Чернігівської областей. Він заявив, що не вірить ні в які слова, а покладається на реальну ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Ми нікому не віримо - ні в які красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація в полі бою. І зараз - це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив глава держави.

Крім того, президент зазначив, що це не відведення військ окупантів, а результат роботи української армії, яка змусила ворога відступити. Він також заявив, що спостерігається стягування російських військ на Донбасі і військові ЗСУ до цього готуються.

Нагадаємо, член української делегації Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України. Він підкреслив, що Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

Ми також писали про те, що Зеленський підписав указ про нагородження 126 військовослужбовців української армії.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України