Верификация госвыплат: Минфин рассматривает более двух миллионов запросов на проверку

По информации министерства, общая сумма государственных выплат, поступивших в 2020 году на верификацию, составила почти 460 миллиардов гривен.

"Сейчас на рассмотрении Министерства находится более двух миллионов запросов на проверку достоверности информации для назначения, начисления/осуществления государственных выплат", - указано в сообщении.

Улютин назвал следующие причины отказа в государственной помощи:

приобретение права собственности на недвижимое имущество при получении государственной выплаты;

установление факта выполнения лицом, зарегистрированным в качестве безработного, оплачиваемой работы;

наличие актовой записи о смерти реципиента на начало получения государственной выплаты и в период получения.

"По значительному количеству запросов продолжаются дополнительные проверки, что в большей степени связано с введением карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - добавили в министерстве.