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Получателей льгот и субсидий будут проверять в режиме реального времени

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 17:59
Получателей льгот и субсидий будут проверять в режиме реального времени
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На этапе назначения льгот информация будет проверяться

В Украине с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью. Министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным пресс-службы, архитектура информационно-аналитической платформы может обеспечить одновременную обработку 3,5 тысяч запросов на проверку информации. Это позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплате.

В настоящее время министерством разработан механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты. Такой механизм обеспечит взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

"Проведение превентивной проверки также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат.

Законом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

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