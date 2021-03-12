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Верифікація держвиплат: Мінфін розглядає понад два мільйони запитів на перевірку

Автор: Юлія Струк

Перший замміністра фінансів Денис Улютін повідомив, що на розгляді відомства знаходиться понад два мільйони запитів на верифікацію держвиплат. Метою верифікації є підвищення адресності таких виплат.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

За інформацією міністерства, загальна сума державних виплат, які надійшли у 2020 році на верифікацію, склала майже 460 мільярдів гривень.

"Наразі на розгляді Міністерства знаходиться понад два мільйони запитів на перевірку достовірності інформації для призначення, нарахування/здійснення державних виплат", - вказано у повідомленні.

Улютін назвав наступні причини відмови у державній допомозі:

  • набуття права власності на нерухоме майно під час отримання державної виплати;
  • встановлення факту виконання особою, що зареєстрована як безробітна, оплачуваної роботи;
  • наявність актового запису про смерть реципієнта на початок отримання державної виплати та в період її отримання.

"Щодо значної кількості запитів продовжуються додаткові перевірки, що більшою мірою пов’язано з запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, у Фонді соцстрахування повідомили, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до держбюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення в суд.

Так, з 1 січня 2021 року у державі запровадили превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за допомогою.

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Новини України выплатыверификацияМіністерство фінансів України
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