Верифікація держвиплат: Мінфін розглядає понад два мільйони запитів на перевірку

Перший замміністра фінансів Денис Улютін повідомив, що на розгляді відомства знаходиться понад два мільйони запитів на верифікацію держвиплат. Метою верифікації є підвищення адресності таких виплат.
За інформацією міністерства, загальна сума державних виплат, які надійшли у 2020 році на верифікацію, склала майже 460 мільярдів гривень.
"Наразі на розгляді Міністерства знаходиться понад два мільйони запитів на перевірку достовірності інформації для призначення, нарахування/здійснення державних виплат", - вказано у повідомленні.
Улютін назвав наступні причини відмови у державній допомозі:
"Щодо значної кількості запитів продовжуються додаткові перевірки, що більшою мірою пов’язано з запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, у Фонді соцстрахування повідомили, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації.
Як писало РБК-Україна, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до держбюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення в суд.
Так, з 1 січня 2021 року у державі запровадили превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за допомогою.