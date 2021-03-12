Верифікація держвиплат: Мінфін розглядає понад два мільйони запитів на перевірку

За інформацією міністерства, загальна сума державних виплат, які надійшли у 2020 році на верифікацію, склала майже 460 мільярдів гривень.

"Наразі на розгляді Міністерства знаходиться понад два мільйони запитів на перевірку достовірності інформації для призначення, нарахування/здійснення державних виплат", - вказано у повідомленні.

Улютін назвав наступні причини відмови у державній допомозі:

набуття права власності на нерухоме майно під час отримання державної виплати;

встановлення факту виконання особою, що зареєстрована як безробітна, оплачуваної роботи;

наявність актового запису про смерть реципієнта на початок отримання державної виплати та в період її отримання.

"Щодо значної кількості запитів продовжуються додаткові перевірки, що більшою мірою пов’язано з запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - додали у міністерстві.