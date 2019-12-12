Верховный суд Британии закончил слушания по делу невозврата Украиной "долга Януковича"

Верховный суд Великобритании закончил четырехдневные слушания по делу невозврата Украиной "долга Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что по результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, ожидается решение в начале 2020 года.

"Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег", - говорится в сообщении.

Отметим, что юристы от имени Украины также доказывают, что Россия нанесла удар платежеспособности Украины, захватив 2014 года Крым и нанеся огромных разрушений и потерь войной на Донбассе, которая продолжается до сих пор.

Добавим, что дело рассматривается в Лондоне, так как заем был оформлен в виде приобретения Москвой украинских еврооблигаций на 3 миллиарда долларов согласно английским законам.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года лондонский Высокий суд согласился с российской позицией.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов.

В ноябре 2018 года Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.