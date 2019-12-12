Верховний суд Британії закінчив слухання справи щодо неповернення Україною "боргу Януковича"

Верховний суд Британії закінчив чотириденні слухання справи щодо неповернення Україною "боргу Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що за результатами слухань, які відбувалися з 9 до 12 грудня, очікується рішення на початку 2020 року.

"Верховний суд розглядав доводи російської сторони, представленої фінансовою компанією The Law Debenture Trust Corporation plc, яка доводила, що Україна не має законних аргументів проти повернення позичених грошей", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що юристи від імені України також доводять, що Росія завдала удару платоспроможності України, захопивши 2014 року Крим і завдавши величезних руйнувань і втрат війною на Донбасі, яка триває досі.

Додамо, що справу розглядають у Лондоні, бо позика була оформлена у вигляді придбання Москвою українських єврооблігацій на 3 мільярди доларів відповідно до англійських законів.

Раніше повідомлялося, що у березні 2017 року лондонський Високий суд погодився з російською позицією.

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів.

У листопаді 2018 року Росія подала апеляцію у Верховний суд Великої Британії на рішення англійського суду, який підтримав апеляцію України у суперечці з РФ по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.