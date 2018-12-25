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Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков

Новости » Энергетика    25.12.2018 - 12:07
Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков
Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Нафтогаз" разъяснил, какие нормы должны начисляться потребителям без счетчиков

Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Нафтогаза" в Facebook.

Сообщается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, плату за газ при отсутствии счетчиков должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.

"Незаконным является и взимание с потребителей платы по норме 5,4 кубометра на человека в месяц в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков

 

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проверить облгазы на соблюдение законодательства.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ.

"Первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю", - заявил он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

 

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