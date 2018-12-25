Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков

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"Нафтогаз" разъяснил, какие нормы должны начисляться потребителям без счетчиков

Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Нафтогаза" в Facebook.

Сообщается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, плату за газ при отсутствии счетчиков должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.

"Незаконным является и взимание с потребителей платы по норме 5,4 кубометра на человека в месяц в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проверить облгазы на соблюдение законодательства.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ.

"Первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю", - заявил он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.