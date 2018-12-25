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Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників

Новини » Енергетика    25.12.2018 - 12:07
Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників
Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Нафтогаз" роз'яснив, які норми мають нараховуватися споживачам без лічильників

Верховний суд України зменшив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Нафтогазу" в Facebook.

Повідомляється, що постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, плату за газ у разі відсутності лічильників повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на особу на місяць.

"Незаконним є і стягнення зі споживачів плати за нормою 5,4 кубометра на людину на місяць в період відсутності централізованого гарячого водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників

 

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) перевірити облгази на дотримання законодавства.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував виставлення рахунків із завищеними цінами на газ.

"Перше - платіть тільки за фактично спожитий газ, платіть не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю", - заявив він в ході години запитань до уряду у Верховній раді.

 

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