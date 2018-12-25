Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників

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"Нафтогаз" роз'яснив, які норми мають нараховуватися споживачам без лічильників

Верховний суд України зменшив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Нафтогазу" в Facebook.

Повідомляється, що постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, плату за газ у разі відсутності лічильників повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на особу на місяць.

"Незаконним є і стягнення зі споживачів плати за нормою 5,4 кубометра на людину на місяць в період відсутності централізованого гарячого водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) перевірити облгази на дотримання законодавства.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував виставлення рахунків із завищеними цінами на газ.

"Перше - платіть тільки за фактично спожитий газ, платіть не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю", - заявив він в ході години запитань до уряду у Верховній раді.