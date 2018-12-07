Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ

Фото: Гройсман в Раде (УНИАН)

Дополнительные счета за газ - это мошенничество со стороны снабжающих организаций

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прокомментировал выставление украинцам счетов с повышенными ценами на газ. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер-министр подчеркнул, что никаких предыдущих долгов и никаких завышенных начислений и быть не может, это - мошенничество со стороны газоснабжающих организаций.

"Хочу сразу сказать на всю страну: первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - то есть мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю. "Нафтогаз Украины" дал разъяснение, из которого получается то, что никаких предыдущих долгов и быть не может, никаких начислений", - сказал он.

Гройсман отметил, что подготовил по этому поводу соответствующее поручение.

"Поэтому я подготовил сегодня поручения и обращусь к министру энергетики, обращусь к Национальной комиссии, которая является независима, но которая имеет полномочия контроля и проверки, их (газоснабжающие организации, - ред.) надо вжарить по первое число, потому что по-другому так не будет. Они монополисты уже просто сели всем на шею и свесили ноги", - сказал премьер.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей. В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза". НКРЭКУ уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления, сообщили в НАК.

Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Украины постановил, что газораспределительные организации обязаны бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.