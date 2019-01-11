Верховный суд подтвердил незаконность постановления Кабмина о потребительской корзине

Основанием для решения стало участие в заседаниях комиссии лиц, которые не имели полномочий

Верховный суд подтвердил решения судов предыдущих инстанций о признании незаконным постановления Кабинета министров от 11 октября 2016 года №780 об утверждении структуры потребительской корзины. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на портал судебной власти.

Как отмечается в решении суда от 21 декабря 2018 года, постановление правительства было утверждено с нарушением порядка проведения научно-общественной экспертизы.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 11 октября 2016 года № 780 утвердил новые наборы продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения. Постановлением отменяются нормы, которые действовали с апреля 2000 года.

Наборы продуктов утверждены исходя из нормы 2790,8 ккал в день для работоспособного человека, в. т.ч. 87,1 г белков, 98,4 г жиров, 388,1 г углеводов. Для детей и пенсионеров нормы несколько ниже.

Корзина рассчитана на потребностях человека в год. В частности, в годовую норму включены 99 кг хлеба, 4 кг макаронных изделий, 9,4 кг пшеничной муки, 7,1 кг различных круп.

Также в перечень вошло 95 кг картофеля в год, 28 кг капусты, 25 кг огурцов и помидоров, 9 кг моркови, 9 кг свеклы, 9,1 кг лука, 0,9 кг чеснока и 13 кг других овощей, 16 кг арбузов и дынь, 60 кг свежих фруктов и 4 кг сухофруктов.

Правительство заложило в годовую норму 24 кг сахара, 13 кг кондитерский изделий, 7,1 кг подсолнечного масла, 2 кг маргарина.

В потребительскую корзину включены 16 кг говядины, 8 кг свинины, 4 кг субпродуктов, 14 кг птицы, 2 кг сала, 9 кг колбасных изделий, 7 кг свежей и свежемороженой рыбы, 4 кг селедки, 2 кг рыбных продуктов.

Также в перечень попало 60 кг молока, 60 кг кисломолочных продуктов, 5 кг сливочного масла, 3,5 кг твердого сыра, 10 кг мягкого сыра, 5 кг сметаны, 220 шт. яиц, 0,4 кг чая, 0,5 кг кофе, 3 кг соли и 0,3 кг специй.

Кроме того, в потребительскую корзину включены минимальные наборы предметов гардероба, текстильного белья, предметов первой необходимости, санитарии и лекарств, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, набор жилищно-коммунальных услуг и связи, набор бытовых услуг, транспортные услуги, услуги учреждений культуры.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, домохозяйства во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.