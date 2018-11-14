Українці витрачають на продовольчі товари більше половини доходів, - Держстат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані чергового квартального обстеження домогосподарств

Домогосподарства України в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними опитування, 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.

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Нагадаємо, Державна служба статистики проводить вибіркові обстеження населення (домогосподарств) починаючи з 2004 року. Обсяг щорічної вибірки у 2014-2018 роках - 13029 домогосподарств. Обсяг вибірки 2018 року за виключенням кількості домогосподарств, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, складає 12228 домогосподарств.

Як повідомляло РБК-Україна, в другому кварталі 2018 року реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) зросли по відношенню до другого кварталу минулого року на 9,7%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 13178,5 грн.

Відзначимо, у проекті держбюджету на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.