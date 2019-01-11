Верховний суд підтвердив незаконність постанови уряду щодо споживчого кошику

Підставою для рішення стала участь в засіданнях комісії осіб, які не мали повноважень

Верховний суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про визнання незаконною постанови Кабінету міністрів від 11 жовтня 2016 року №780 щодо затвердження структури споживчого кошика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал судової влади.

Як зазначається в рішенні суду від 21 грудня 2018 року, постанова уряду була затверджена з порушенням порядку проведення науково-громадської експертизи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 11 жовтня 2016 року № 780 затвердив нові набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення. Постановою скасовуються норми, які діяли з квітня 2000 року.

Набори продуктів затверджено виходячи з норми 2790,8 ккал на день для працездатної людини, в т.ч. 87,1 г білків, 98,4 г жирів, 388,1 г вуглеводів. Для дітей і пенсіонерів норми дещо нижче.

Кошик розрахований на потребах людини на рік. Зокрема, до річної норми включені 99 кг хліба, 4 кг макаронних виробів, 9,4 кг пшеничного борошна, 7,1 кг різних круп.

Також до переліку увійшло 95 кг картоплі на рік, 28 кг капусти, 25 кг огірків і помідорів, 9 кг моркви, 9 кг буряків, 9,1 кг цибулі, 0,9 кг часнику і 13 кг інших овочів, 16 кг кавунів і динь, 60 кг свіжих фруктів і 4 кг сухофруктів.

Уряд заклав у річну норму 24 кг цукру, 13 кг кондитерський виробів, 7,1 кг олії, 2 кг маргарину.

У споживчий кошик включені 16 кг яловичини, 8 кг свинини, 4 кг субпродуктів, 14 кг птиці, 2 кг сала, 9 кг ковбасних виробів, 7 кг свіжої і свіжомороженої риби, 4 кг оселедця, 2 кг рибних продуктів.

Також у перелік потрапило 60 кг молока, 60 кг кисломолочних продуктів, 5 кг вершкового масла, 3,5 кг твердого сиру, 10 кг м'якого сиру, 5 кг сметани, 220 шт. яєць, 0,4 кг чаю, 0,5 кг кави, 3 кг солі та 0,3 кг спецій.

Крім того, у споживчий кошик включені мінімальні набори предметів гардеробу, текстильної білизни, предметів першої потреби, санітарії та ліків, товарів культурно-побутового і господарського призначення, набір житлово-комунальних послуг та зв'язку, набір побутових послуг, транспортні послуги, послуги установ культури.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.