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Нацбанк підвищив прогноз інфляції в 2018 до 10,1%

Новини » Економіка    25.10.2018 - 14:18
Фото: Національний банк України (РБК-Україна)
Фото: Національний банк України (РБК-Україна)

Прогноз інфляції зріс у зв'язку з очікуваним зростанням цін

Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацбанка.

У НБУ повідомили, що з урахуванням очікуваного підвищення адміністративно регульованих цін, прогноз інфляції на 2018 рік підвищено з 8,9% до 10,1%. Крім того, в Нацбанку додали, що розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, недавнє зростання цін на нафту буде відображатися на споживчій інфляції й наступного року. В результаті інфляція буде залишатися на рівні вище цільового діапазону довше, ніж очікувалося раніше. До кінця 2019 інфляція знизиться до 6,3%.

"Вона увійде в межі цільового діапазону в I кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року", - відзначили в НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ пояснив стрибок інфляції у вересні зростанням заробітних плат і різким подорожчанням нафти на світових ринках.

Відзначимо, сьогодні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18% річних.

 

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Новини України Національний банк Українипрогнозінфляція
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