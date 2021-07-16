Верховный суд ответил на критику Офиса президента решения по Тупицкому

Верховный суд ответил на критику со стороны Офиса президента Украины по поводу решения об отмене указа Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого из Конституционного суда. Верховный суд настаивает, что его решение основывается на верховенстве права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного суда в Facebook .

На Банковой заявляли, что решение Верховного суда по Тупицкому направлено на то, чтобы сорвать судебную реформу. Однако в ВС говорят, что поддерживают реформу, но хотят, чтобы изменения соответствовали Конституции.

"Любые реформы, способствующие этому, получают безусловную поддержку со стороны ВС. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", - заявили в ВС.