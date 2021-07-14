Указ президента по Тупицкому признан незаконным: детали решения суда
Верховный суд признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. По мнению суда, президент вышел за рамки своих полномочий.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Сообщается, что Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Тупицкого к Зеленскому, признал противоправным и отменил указ от 27 марта 2021 № 124/2021, после которого Тупицкий лишился должности судьи КСУ.
Как разъяснил ВС, президент при формировании органов власти и нормировании их деятельности обязан действовать только на основании Конституции и законов в пределах своих полномочий (ст. 19 Конституции Украины).
При этом основания и порядок увольнения судьи КСУ определены в ст. 149-1 Конституции и ст. 20 закона "О Конституционном суде Украины". А реализация полномочий президента по формированию состава КСУ осуществляется путем издания указов о назначении судей.
"Другого способа реализации президентом конституционных полномочий, связанных с формированием КСУ, в частности путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основным Законом не предусмотрено", - отметили в пресс-службе.
Суд посчитал необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции как на правовое основание для подписания спорного указа, поскольку эти положения Конституции не регламентируют отношения по формированию состава КСУ. А определяют полномочия президента относительно руководства в сферах нацбезопасности и обороны, а также кадровых военных вопросов, которые относятся к его компетенции.
Как указано в оспариваемом указе, основным мотивом для его издания послужило то, что Тупицкий и другие судьи КСУ голосовали за решение от 27 октября 2020 (отмену ряда пунктов антикоррупционной реформы), что "привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".
Но Верховный суд отмечает, что издание президентом на этом основании акта об отмене указа о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и другими законами гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ. Поскольку судья не может быть привлечен к ответственности за голосование, а только за совершение преступления или дисциплинарного проступка.
Сегодняшнее решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина рассказал, что решение Верховного суда будет обжаловано.