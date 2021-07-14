Указ президента по Тупицкому признан незаконным: детали решения суда

Верховный суд признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского , которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. По мнению суда, президент вышел за рамки своих полномочий.

Сообщается, что Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Тупицкого к Зеленскому, признал противоправным и отменил указ от 27 марта 2021 № 124/2021, после которого Тупицкий лишился должности судьи КСУ.

Как разъяснил ВС, президент при формировании органов власти и нормировании их деятельности обязан действовать только на основании Конституции и законов в пределах своих полномочий (ст. 19 Конституции Украины).

При этом основания и порядок увольнения судьи КСУ определены в ст. 149-1 Конституции и ст. 20 закона "О Конституционном суде Украины". А реализация полномочий президента по формированию состава КСУ осуществляется путем издания указов о назначении судей.

"Другого способа реализации президентом конституционных полномочий, связанных с формированием КСУ, в частности путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основным Законом не предусмотрено", - отметили в пресс-службе.

Суд посчитал необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции как на правовое основание для подписания спорного указа, поскольку эти положения Конституции не регламентируют отношения по формированию состава КСУ. А определяют полномочия президента относительно руководства в сферах нацбезопасности и обороны, а также кадровых военных вопросов, которые относятся к его компетенции.

Как указано в оспариваемом указе, основным мотивом для его издания послужило то, что Тупицкий и другие судьи КСУ голосовали за решение от 27 октября 2020 (отмену ряда пунктов антикоррупционной реформы), что "привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".

Но Верховный суд отмечает, что издание президентом на этом основании акта об отмене указа о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и другими законами гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ. Поскольку судья не может быть привлечен к ответственности за голосование, а только за совершение преступления или дисциплинарного проступка.

Сегодняшнее решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.