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Офис президента о решении суда по Тупицкому: попытка сорвать судебную реформу

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Киев, Среда 14 июля 2021 17:44
Офис президента о решении суда по Тупицкому: попытка сорвать судебную реформу Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен решением Верховного суда относительно его указа об увольнении Александра Тупицкого из Конституционного суда. В Офисе президента считают это попыткой сорвать судебную реформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Как отметил Никифоров, на Банковой считают, что решение Верховного суда было принято не в пользу лично Тупицкого, а в пользу "старых порядков в судебной системе", которые президент пытается реформировать.

"Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы... У президента есть 30 дней на обжалование решения, он этим непременно воспользуется", - сказал пресс-секретарь главы государства.

«Це відверта спроба повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного Суду, аби звідти зірвати проведення...

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, July 14, 2021

Напомним, сегодня Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Тупицкого из КСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина рассказал, что решение Верховного суда будут обжаловать.

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