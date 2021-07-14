Офис президента о решении суда по Тупицкому: попытка сорвать судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен решением Верховного суда относительно его указа об увольнении Александра Тупицкого из Конституционного суда. В Офисе президента считают это попыткой сорвать судебную реформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Как отметил Никифоров, на Банковой считают, что решение Верховного суда было принято не в пользу лично Тупицкого, а в пользу "старых порядков в судебной системе", которые президент пытается реформировать.

"Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы... У президента есть 30 дней на обжалование решения, он этим непременно воспользуется", - сказал пресс-секретарь главы государства.