Верховний суд відповів на критику Офісу президента рішення щодо Тупицького

Верховний суд відповів на критику з боку Офісу президента України щодо рішення про скасування указу Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з Конституційного суду. Верховний суд наполягає, що його рішення ґрунтується на верховенстві права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного суду у Facebook .

На Банковій заявляли, що рішення Верховного суду щодо Тупицького спрямований на те, щоб зірвати судову реформу. Однак у ВС кажуть, що підтримують реформу, але хочуть, щоб зміни відповідали Конституції.

"Будь-які реформи, що сприяють цьому, отримують безумовну підтримку з боку ВС. Водночас усі зміни повинні відбуватися лише відповідно до Конституції. Реформування судової влади неможливе без поваги до незалежності суду і суддів та без розуміння функцій і ролі суду в державі", - заявили в ВС.