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Верховный суд ответил на критику Офиса президента решения по Тупицкому

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Украина, Пятница 16 июля 2021 15:09
Верховный суд ответил на критику Офиса президента решения по Тупицкому Фото: Александр Тупицкий, экс-глава КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховный суд ответил на критику со стороны Офиса президента Украины по поводу решения об отмене указа Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого из Конституционного суда. Верховный суд настаивает, что его решение основывается на верховенстве права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного суда в Facebook.

На Банковой заявляли, что решение Верховного суда по Тупицкому направлено на то, чтобы сорвать судебную реформу. Однако в ВС говорят, что поддерживают реформу, но хотят, чтобы изменения соответствовали Конституции.

"Любые реформы, способствующие этому, получают безусловную поддержку со стороны ВС. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", - заявили в ВС.

Верховный суд ответил на критику Офиса президента решения по Тупицкому

Напомним, 14 июля Верховный суд принял решение отменить указ Зеленского об увольнении Тупицкого с должности судьи КСУ.

На Банковой заявили, что не признают это решение и будут его оспаривать.

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