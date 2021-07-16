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Верховний суд відповів на критику Офісу президента рішення щодо Тупицького

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 15:09
Верховний суд відповів на критику Офісу президента рішення щодо Тупицького Фото: Олександр Тупицький, екс-глава КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховний суд відповів на критику з боку Офісу президента України щодо рішення про скасування указу Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з Конституційного суду. Верховний суд наполягає, що його рішення ґрунтується на верховенстві права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного суду у Facebook.

На Банковій заявляли, що рішення Верховного суду щодо Тупицького спрямований на те, щоб зірвати судову реформу. Однак у ВС кажуть, що підтримують реформу, але хочуть, щоб зміни відповідали Конституції.

"Будь-які реформи, що сприяють цьому, отримують безумовну підтримку з боку ВС. Водночас усі зміни повинні відбуватися лише відповідно до Конституції. Реформування судової влади неможливе без поваги до незалежності суду і суддів та без розуміння функцій і ролі суду в державі", - заявили в ВС.

Верховний суд відповів на критику Офісу президента рішення щодо Тупицького

Нагадаємо, 14 липня Верховний суд ухвалив рішення скасувати указ Зеленського про звільнення Тупицького з посади судді КСУ.

На Банковій у відповідь заявили, що не визнають це рішення та будуть його оскаржувати.

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