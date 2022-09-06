Верховный суд окончательно запретил деятельность "Партии Шария" на территории Украины по иску Минюста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.
Отмечается, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда решил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы политической партии "Партия Шария" и оставить решение суда первой инстанции без изменений.
Ранее РБК-Украина писало, что Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность "партии Шария".
Отметим, что СБУ подозревает Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (дискриминации).
Процесс экстрадиции блогера в Украину может длиться до года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.