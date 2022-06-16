В Украине запретили "Партию Шария"

Восьмой апелляционный административный суд запретил "Партию Шария", которая находится в списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Чесно" .

Сообщается, что вторая попытка запретить "Партию Шария" стала успешной. Год назад Служба безопасности Украины пыталась запретить ее через Окружной административный суд Киева.

После решения суда имущество политической силы должно быть передано в пользу государства. Вердикт еще может быть обжалован.

Что с самим Анатолием Шарием

В мае 2022 года блогера Анатолия Шария задержали в Испании по запросу правоохранительных органов Украины. Но уже на следующий день суд отпустил его под подписку о невыезде. На данный момент в отношении него действует экстрадиционная проверка. Генпрокурор Ирина Венедиктова полагает, что экстрадиция Шария может затянуться на год.

В Украине блогер проходит подозреваемым в деле о государственной измене и дискриминации. Его партия не смогла пройти в парламент, однако имеет представителей в нескольких местных советах.